"جنح سوهاج" تجدد حبس عاطل 15 يوما بتهمة سرقة شخص تحت تهديد السلاح

قررت محكمة جنح بندر سوهاج، وسكرتارية جمال محمد على، تجديد حبس المتهم محمد – ع – ذ عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة المجنى عليه محمد – ب بالإكراه والاستيلاء على متعلقاته.

ترجع الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول سوهاج بلاغا من المجنى عليه مفاده تعرضه لسرقة متعلقاته فى الطريق العام عندما خرج عليه المتهم وقام بتهديده، واستولى منه على الهاتف المحمول الخاص به تحت تهديد السلاح وفر هاربا.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديدها إلى 15 يوما.