عمار الحكيم يؤكد تأييده لرئيس الوزراء العراقى وحزم الإصلاحات التى أطلقها

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى عمار الحكيم دعمه وتأييده لرئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى وحزم الإصلاحات التى أطلقتها الحكومة العراقية.. محذرا من بقاء الفساد وارتدائه لأكثر من رداء إذا ما بقيت التشريعات القانونية التى يفلت بواسطتها الفاسدون من العقاب.

وشدد الحكيم فى تصريح صحفى مساء السبت، على أهمية أن تكون الإصلاحات شاملة وجدية وجذرية ومتوازنة ودستورية ومؤطرة وفق القانون، وقال " إن ذهاب العراق إلى النظام البرلمانى كان خيار مدروسا، فمن خلاله يتم تمثيل جميع المكونات والبعد عن الدكتاتورية ومن سلبياته صعوبة اتخاذ القرار".

ولفت إلى أن الأزمة المالية التى يمر بها العراق فرصة لاستنهاض الطاقات العراقية وتفعيل القطاع الخاص وفسح المجال بشكل أوسع أمام الاستثمار وإعطاء الحكومات المحلية لصلاحياتها القانونية والخلاص من معضلة الدولة الريعية التى ترهن مستقبلها بتقلبات أسعار النفط .