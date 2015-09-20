أخبار عاجلة

سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تدين التصعيد العسكرى فى بنغازى

Google+ Print
بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تدين التصعيد العسكرى فى بنغازى بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تدين التصعيد العسكرى فى بنغازى
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بشدة التصعيد العسكرى فى بنغازى، وقالت فى ساعة مبكرة من صباح الأحد إن توقيت الضربات الجوية يهدف بشكل واضح إلى تقويض الجهود المستمرة لإنهاء الصراع.

وكان قائد سلاح الجو الليبى قد كشف فى تصريحات لقناة "العربية" أمس السبت أنه تلقى أوامر من قائد الجيش، الفريق أول خليفة حفتر، بإطلاق عملية جوية لقصف عناصر تنظيم "داعش" والميليشيات المساندة له فى بنغازى ودرنه.

وقالت البعثة فى بيان إن "الهجمات الجوية هى محاولة واضحة لتقويض الجهود المستمرة لإنهاء النزاع فى الوقت الذى وصلت فيه المفاوضات إلى مرحلة نهائية وحرجة.

ويجب أن يكون الحل الوحيد ضمن إطار الحوار السياسى الجارى والتسوية السياسية التى تضمن مشاركة الجميع والتوازن والتوافق."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017