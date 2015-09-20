بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تدين التصعيد العسكرى فى بنغازى

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بشدة التصعيد العسكرى فى بنغازى، وقالت فى ساعة مبكرة من صباح الأحد إن توقيت الضربات الجوية يهدف بشكل واضح إلى تقويض الجهود المستمرة لإنهاء الصراع.

وكان قائد سلاح الجو الليبى قد كشف فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية أمس السبت أنه تلقى أوامر من قائد الجيش، الفريق أول خليفة حفتر، بإطلاق عملية جوية لقصف عناصر تنظيم "داعش" والميليشيات المساندة له فى بنغازى ودرنه.

وقالت البعثة فى بيان إن "الهجمات الجوية هى محاولة واضحة لتقويض الجهود المستمرة لإنهاء النزاع فى الوقت الذى وصلت فيه المفاوضات إلى مرحلة نهائية وحرجة.

ويجب أن يكون الحل الوحيد ضمن إطار الحوار السياسى الجارى والتسوية السياسية التى تضمن مشاركة الجميع والتوازن والتوافق."