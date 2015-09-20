مسئولون فى حزب العمال البريطانى يعارضون موقف كوربن حول سوريا

اوردت صحيفة صنداى تايمز ان مسئولين من حزب العمال يريدون تحدى الزعيم الجديد للحزب جيريمى كوربن من خلال التصويت لصالح شن ضربات عسكرية ضد تنظيم داعش فى سوريا.

وتابعت الصحيفة ان نصف حكومة الظل فى اكبر احزاب المعارضة مستعدة لدعم رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون الذى يامل الحصول على اجماع فى البرلمان خلال تصويت يمكن ان يتم فى أكتوبر المقبل.

وأفاد عضو من حزب العمال للصحيفة ان "غالبية مجلس العموم تؤيد شن غارات جوية على سوريا اذا كان لدى كاميرون خطة فعلية تستهدف تنظيم داعش، وأضاف المصدر "نصف حكومة الظل سيدعمه".