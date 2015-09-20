الحوثيون يقررون اعتبار يوم دخولهم صنعاء أجازة رسمية باليمن

أصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قرارا باعتبار يوم 21 سبتمبر (يوم دخولهم صنعاء ) أجازة رسمية كل عام بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر 2014 - حسب بيان اللجنة-.

وكانت ميليشيات الحوثيين المدعومة بقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح قد تمكنت من دخول العاصمة اليمنية صنعاء يوم 21 سبتمبر الماضى ، وهى تعتبر هذا اليوم ثورة انتصرت فيها وسيطرت بعدها على الحكم ، وأصدرت بعد ذلك إعلانا دستوريا من جانبها لسد الفراغ في السلطة وعينت بموجبه اللجنة الثورية العليا لإدارة البلاد .