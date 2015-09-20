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الحوثيون يقررون اعتبار يوم دخولهم صنعاء أجازة رسمية باليمن

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الحوثيون يقررون اعتبار يوم دخولهم صنعاء أجازة رسمية باليمن الحوثيون يقررون اعتبار يوم دخولهم صنعاء أجازة رسمية باليمن
أصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قرارا باعتبار يوم 21 سبتمبر (يوم دخولهم صنعاء ) أجازة رسمية كل عام بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر 2014 - حسب بيان اللجنة-.

وكانت ميليشيات الحوثيين المدعومة بقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح قد تمكنت من دخول العاصمة اليمنية صنعاء يوم 21 سبتمبر الماضى ، وهى تعتبر هذا اليوم ثورة انتصرت فيها وسيطرت بعدها على الحكم ، وأصدرت بعد ذلك إعلانا دستوريا من جانبها لسد الفراغ في السلطة وعينت بموجبه اللجنة الثورية العليا لإدارة البلاد .

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مصر 365