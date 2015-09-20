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وزير الدفاع السعودى: ألغام الحوثيين العشوائية تعوق تحرير ما تبقى من مأرب

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وزير الدفاع السعودى: ألغام الحوثيين العشوائية تعوق تحرير ما تبقى من مأرب وزير الدفاع السعودى: ألغام الحوثيين العشوائية تعوق تحرير ما تبقى من مأرب
قال مستشار مكتب وزير الدفاع السعودى، العميد الركن أحمد عسيرى، إن أسباب تأخر قوات التحالف العربى والجيش اليمنى والمقاومة الشعبية فى تحرير ما تبقى من محافظة مأرب يعود لعملية زراعة الألغام بشكل عشوائى من قبل ميليشيات الحوثى.

ووفق لما نشر عبر موقع العربية أضاف "العسيرى" خلال اتصال هاتفى، أن هذه الألغام هى التى تؤخر تحرير ما تبقى من محافظة مأرب من قبضة المتمردين.

يأتى ذلك وسط ترقب قوات التحالف العربى فى انتظار حسم معركة تلة المصارية مع توقعات بحسمها قريبا، وتشهد تلة المصارية اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيات المتمردين، باعتبارها موقعا استراتيجيا هاماً.

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