وزراء: مناقب راشد تعجز عنها الكلمات

عبر معالي الوزراء، عن خالص عزائهم في مصابهم الجلل، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس، مؤكدين أن الإمارات فقدت فارساً أصيلاً، حمل على عاتقه مسؤولية تشريف اسم الإمارات في مختلف المحافل الدولية والرياضية العالمية، ولن تسعفنا الكلمات في ذكر مناقب المغفور له.

وتقدمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، بأصدق التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام.

وأكدت معاليها أن الإمارات فقدت اليوم فارساً أصيلاً، حمل على عاتقه مسؤولية تشريف اسم الإمارات في مختلف المحافل الدولية والرياضية العالمية، والتي حقق خلالها إنجازات قياسية وبارزة، أسهمت في رفع اسم الدولة عالياً، ووضعها على خريطة المنافسة الرياضية العالمية.

وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي «فقدنا اليوم ابناً وأخاً لنا، ولن تسعفنا الكلمات في ذكر مناقب المغفور له، ولكننا ندعو الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

أسف

من جانبه، أعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، عن بالغ آسفه في المصاب الجلل، بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.. مؤكداً أن الفقيد كان فارساً نبيلاً، حقق العديد من الإنجازات، ورفع علم بلاده في المحافل الكبرى، وسجل اسمه بحروف من نور في قائمة الشرف للفرسان الأكفاء وأصحاب الخبرة، ليرحل إلى مثواه الأخير في تلك الأيام المباركات.

وعبر معالي العويس عن خالص عزائه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متضرعاً إلى الله العلي القدير، أن يسكن الفقيد الفردوس الأعلى مع الصديقين والأبرار.

وقال معالي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي «بمزيد من الحزن والأسى، ننعى لأنفسنا، وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه، تاركاً سيرة عطرة من النجاحات على المستوى الرياضي، استطاع أن يسطرها طوال مشواره، سائلين الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته».

مواساة

من جانبه، نعى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية صباح أمس.

وأعرب معاليه عن خالص عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولأسرة آل مكتوم الكرام، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

فقيد الوطن

وتقدمت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، بخالص العزاء والمواساة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى دولة الإمارات، حكومة وشعباً، لوفاة المغفور له بإذن الله، فقيدنا الغالي، الشاب، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والذي آلمنا فقده صباح أمس.

وأشارت إلى أن عزاءنا أنه انتقل إلى جوار ربه الرحيم، في أيام مباركة، أقسم الله بها في كتابه الكريم، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا، ويلهمنا الصبر والسلوان على فقيد الوطن، جعله الله في عليين، مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً.

‏أصدق التعازي

كما نعى معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، فقيد الإمارات، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقدم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بأصدق التعازي والمواساة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام.

وأكد معاليه، أن دولة الإمارات فقدت اليوم شخصية فريدة من نوعها، حيث ساهم المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم، في مختلف المناسبات الثقافية والرياضة، خاصة الفروسية وسباقات القدرة، وكان له أيضاً دور بارز في تشجيع رياضة كرة القدم، من خلال العديد من الدورات الرمضانية التي كان، رحمه الله، يشارك فيها شخصياً.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر «نبتهل إلى الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».