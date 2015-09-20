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اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة 104 متهمين بقضية أحداث العنف ببولاق أبو العلا

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اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة 104 متهمين بقضية أحداث العنف ببولاق أبو العلا اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة 104 متهمين بقضية أحداث العنف ببولاق أبو العلا
تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى، محاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم للشهود.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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مصر 365

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