تجديد حبس تاجر مخدرات لحيازته 2 كيلو حشيش بدار السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 2 كيلو من مخدر الحشيش.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأنكر المتهم ما نسب إليه إلا أن تحريات المباحث اكدت حيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه،
وأنكر المتهم ما نسب إليه إلا أن تحريات المباحث اكدت حيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه،
>و كان قد تبين أن المتهم "م.ع" عاطل كان يستعد لترويج كمية من المواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له وضبطه وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش، فحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.