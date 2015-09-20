تجديد حبس تاجر مخدرات لحيازته 2 كيلو حشيش بدار السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 2 كيلو من مخدر الحشيش.

وأنكر المتهم ما نسب إليه إلا أن تحريات المباحث اكدت حيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه،

>و كان قد تبين أن المتهم "م.ع" عاطل كان يستعد لترويج كمية من المواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له وضبطه وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش، فحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.