وكيل وزارة الحج: «التشهير» سيطال المتحايلين على أنظمة الحج

أكد وكيل وزارة الحج المساعد عبدالرحمن النفيعي صدور قرار المقام السامي بإضافة عقوبة "التشهير" بحق المخالفين من أفراد الطوائف او شركات ومؤسسات حجاج الداخل أو السماسرة الذين يتحايلون على أنظمة الوزارة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتحدث النفيعي في حديثه ل"الرياض" عن ملامح الخطة التشغيلية للوزارة وآلية التعامل مع حجاج اليمن وسوريا ورؤية الوزارة بشأن إعادة النظر في أجور خدمات الحجاج، وفيما يلي نص الحوار:

اعتماد مبكر

* بداية نود أن نقف على أبرز المنجزات الجديدة لوزارة الحج في العام الحالي من واقع الخطة التشغيلية؟

- الحقيقة ان الوزارة انطلقت من خلال ما يوليه خادم الحرمين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد من رعاية واهتمام بضيوف بيت الله الحرام بتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات والكوادر اللازمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وذلك بمتابعة وإشراف من وزير الحج الدكتور بندر حجار حيث بدأت الوزارة بأعداد خطة العام الجاري بمجرد انتهاء موسم العام الماضي وعقد معاليه اجتماع ناقش فيه ما تحقق من ايجابيات في ذلك الموسم والعمل على استمرارها بل والعمل على تطويرها فيما يحقق تقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وكذا تم استعرض ما تم رصده من ملاحظات للعمل على إزالتها وعدم تكرارها كما قامت الوزارة في سبيل ذلك بعقد العدة من ورش العمل في مختلف المجالات الخدمية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام ومن ضمن ما حرص الوزير حجار على استمراره من ايجابيات وعمل على تطويرها التبكير في تخصيص المخيمات بمشعر مني لمؤسسات الطوافة ومؤسسات وشركات حجاج الداخل بحيث تم تخصيصها في وقت مبكر ايضاً عن الموسم الماضي وتحديداً تم الانتها من التخصيص في شهر رجب وذلك بهدف تهيئة الفرصة أمام مؤسسات الطوافة وشركات ومؤسسات حجاج الداخل لتجهيز مخيماتها في وقت مبكر استعداداً لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج، كما قامت الوزارة في البدء في تشغيل مراكز توجيه الحجاج على طريق جدة مكة وعلى طريق المدينة مكة وتجهيزها بكافة الاحتياجات الضرورية لخدمة الحجاج وتوفير الكوادر الادارية من موظفي الوزارة والجهات الاهلية الخدمية لاستقبال الحجاج والترحيب بهم عند مرورهم بالمراكز وتقديم الخدمات اللازمة من مياه زمزم والهدايا الرمزية من المؤسسات وذلك بشكل جيد واحترافي، كما اعتمد معاليه الخطط التشغيلية لكافة المؤسسات في وقت مبكر والخطط التشغيلية لفروع الوزارة لتتوالى متابعة ذلك والالتزام بمضمونه.

600 موظف لمراقبة الخطط التشغيلية.. والمسار الإلكتروني وثبة تطويرية جديدة

الدور الرقابي

* وماذا عن الدور الرقابي على القطاعات المشاركة؟

- بناء على ما هو مناط بفرع وزارة الحج بمكة المكرمة من مهام وفق الخطة المعتمدة من معالى الوزير قام بتنفيذ الدور الرقابي والإشرافي على القطاعات الخدمية الأهلية للتأكد من التزامها بما ورد بخططها التشغيلية المعتمدة والتأكد من وفائها بالتزاماتها التعاقدية والخدمية مع حجاج بيت الله الحرام وذلك بتقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها مع الحجاج منذ وصولهم المملكة وحتى مغادرتهم.

ويشارك في تنفيذ خطط الفرع عدد يتجاوز 600 موظف موسمي يتولى مهمة الإشراف والمتابعة اليومية وقد بلغ أجمالي عدد الزيارات الميدانية التي قام بها الموظفون العاملون بلجان المتابعة والمراقبة حتى تاريخه للتأكد من التزام المؤسسات الاهلية للطوافة بمهامها تجاه حجاج بيت الله الحرام ما يتجاوز 9000 زيارة ومما هو مناط بفرع الوزارة اتخاذ الاجراءات الأولية لتشكيل اللجان العاملة في خدمة الحجاج والتي منها لجنة الضائعات ولجنة التنسيق المشتركة ولجنة الكشف عن مساكن الحجاج ولجنة الشكاوى وهي لجان تؤدي خدمات مهمة للحجاج لذا تهتم بها الوزارة وتحرص على توفير كافة متطلباته التشغيلية.

ومن ضمن الجهود المبذولة من فرع الوزارة بمكة العمل على تجهيز مراكز الخدمات الشاملة بمكة المكرمة والبالغ عددها ستة مراكز موزعة في انحاء مكة وخاصة المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف ليتسنى لها تقديم الخدمات اللازمة والمطلوبة للحجاج ومن ضمن المراكز التي حرصت الوزارة على اعادة تأهيلها وتجهيزها بكافة المتطلبات التشغيلية مراكز الخدمة الرقابية والخدمية في المشاعر المقدسة والتي تؤدي العديد من الخدمات الهامة للحجاج إضافة لمركز خدمات الأطفال التائهين في المشاعر.

لجان المتابعة

ومن ضمن خطط الفرع تشكيل لجان المتابعة والمراقبة وتتولى اللجان التي تتجاوز سبع لجان متابعة كافة الخدمات للحجاج بحيث تتولى اللجان متابعة تجهيز المكاتب لاستقبال الحجاج والترحيب بهم واكتمال تجهيز مخيمات الحجاج في المشاعر بمنى وعرفات وتصعيدهم من منى إلى عرفات.

حجاج سوريا

* كيف تتعاملون مع حجاج سوريا في موسم الحج؟

- حجاج سوريا يتم التعامل معهم كبقية الحجاج من حيث العناية والاهتمام والتعامل مع الحجاج ويعتبر الائتلاف السوري هو الممثل الرسمي لهم وفي هذا العام تم منح الحجاج السوريين تأشيرات الدخول إلى المملكة من ممثليات المملكة في الدول التي يوجد فيها رعايا سوريون مثل تركيا والأردن ومصر ولبنان وتم تحديد أعداد الحجاج السوريين القادمين من تلك الدول وتم إنهاء اجراءاتهم من حيث اتفاقهم مع مؤسسات الطوافة والنقل والتغذية وبقية الخدمات الاخرى.

حجاج اليمن

* وماذا عن حجاج اليمن؟

- الدولة حريصة على أداء عموم المسلمين فريضة الحج وكذلك حجاج اليمن ولكن هناك متطلبات إجرائية يتطلبها النظام وبالتالي لا بد من ان يتولى المسؤولون عن تنظيم قدوم حجاج اليمن الانتهاء من كافة الضوابط والإجراءات النظامية والتي تتخذ مع بقية الحجاج والمملكة تفتح أبوابها لكل الحجاج النظاميين في دول العالم والوزارة تنسق مع الجهات المعنية لتحديد آلية حج حجاج اليمن في ظل الأحداث الجارية وبمجرد انتهاء هذه الإجراءات سيتم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب.

تأشيرات دخول اليمنيين

* كيف سيتم منحهم تأشيرات الدخول للحج؟

- منحهم التأشيرات محكوم بالحالة الأمنية في بلادهم وممكن أن يكون ذلك من عدن أو من منافذ الدخول السعودية.

جهة شبه قضائية

* ماذا عن مجلس تأديب أرباب الطوائف، هل مازالت العقوبات الحالية رادعة؟

- مجلس تأديب أرباب الطوائف هو جهة شبه قضائية تتولى النظر والحكم في القضايا المرفوعة له من الادارة المختصة بالتحقيق مع افراد الطوائف في المخالفات المتعلقة بتقصير أفراد الطوائف من مطوفين وأدلاء ووكلاء وزمازمة في أداء الخدمة اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، بحيث يعقد المجلس جلسات النظر والمحاكمة بإصدار قراره بالعقوبة أو الغرامة المناسبة وبالتالي فإن هناك آلية محاسبة ومعاقبة لمن يخل بالخدمة التي شرفنا الله تعالى بها والمجلس يضم عدة ممثلين لعدة جهات هي وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الحج فالمجلس ليس منفرداً في أحكامه التي يصدرها وقد صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بإضافة عقوبة التشهير بحق المخالفين من أفراد الطوائف او شركات ومؤسسات حجاج الداخل أو السماسرة الذين يتحايلون على أنظمة الوزارة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ندرس تخصيص خدمات الحجاج والمجال مفتوح أمام الشركات

المسار الإلكتروني

* في ظل تطبيق المسار الإلكتروني وما تحقق له من نجاحات واضحة هل ثمة ملاحظات وردتكم تهدف إلى تطوير مهمة المسار؟

- المسار الإلكتروني وثبة جديدة تطويرية استحدثتها الوزارة لمواكبة التقنية وتحقيق التسهيل والاحترافية والسرعة في الخدمات التي يحتاجها الحاج ولا شك أن المسار يحتاج إلى تطوير متجدد وفقاً للحاجات والمتغيرات التي ربما تطرأ والوزارة تعمل باهتمام على دراسة الأفكار والمقترحات والملاحظات التي قد تردها تباعاً والمسار يربط عدة جهات حكومية مقدمة للخدمة هي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والجهات المقدمة لخدمات الإعاشة والسكن

النقل ومبدأ الملاحظات وارد وهناك فرق فنية تعمل على تلقي تلك الملاحظات لدراستها إمكانية تطبيقها.

أجور الخدمات

* فيما يتعلق بتغير رسوم عوائد خدمات الحجاج هل ثمة جديد في هذا الملف؟

-هناك توجيه من المقام السامي موجه للوزارة بإعادة دراسة الخدمات وتصنيفها كماً ونوعاً ولذلك وجه الدكتور بندر الحجار بإعداد دراسة لأجور الخدمات وإعادة تقييم أسعار الخدمات وتطبيق النظام المطبق على حجاج الداخل بحيث تكون الخدمة لحجاج الخارج عبارة عن فئات يختارها الحاج من بلده ومعها حزمة الخدمات المقدمة.

تخصيص الخدمات

* ما رؤية الوزارة في أن يكون لها ذراع استثماري أو أن تفتح مجال الاستثمار للشركات في خدمة الحجاج؟

- تخصيص الخدمات من المشاريع التي تدرس باهتمام من قبل الوزارة وبالتالي فإن المجال أمام الشركات للاستثمار الذي يخدم منظومة خدمات الحجاج بشكل عام مفتوح وفق ضوابط نظامية محددة ومن ذلك امكانية تفتيت الخدمات كأن تكون هناك شركات متخصصة في نظافة مساكن الحجاج وحراستها وتشغيلها وصيانتها مما يساهم ويسهل دخول الشركات للعمل.

أكثر بعثات الحج

* كم دولة تتعاملون معها وأي الدول أقل في عدد الحجاج؟

- الدول التي لها بعثات حج حوالي ٤٨ دولة ويتم التعامل والتنسيق معها فيما يتعلق بتنظيم وتسهيل وحجز خدمات حجاجها، فيما تعتبر دولة بروناي دار السلام من أقل الدول في عدد الحجاج لكن أكثر الدول وفقاً لإحصائية العام الماضي إندونيسيا بعدد 173 ألف حاج ثم الباكستان 147 ألف حاج ثم الهند 140 ألف حاج.