"الزراعة":سحب 53 ألف رأس أغنام وماشية من المحاجر لطرحها خلال العيد

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للصحة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه يتم حاليا سحب 18 ألف رأس من الأغنام، فى عيد الأضحى تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية من مخزون محاجر الهيئة، بالإضافة إلى سحب 10 آلاف عجل و20 ألف رأس جمل وطرح 5 آلاف رأس جمل أخرى قادمة من السودان وإثيوبيا وصلت حاليا إلى المحاجر، كما سيتم طرح 13 ألف طن لحوم مجمدة ودواجن وأسماك.

وأكد جاد المولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة مستمرة فى اتخاذ كل الإجراءات العاجلة والتنفيذية خلال أيام عيد الأضحى، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والحكم المحلى، ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، بتكثيف الحملات على محلات عرض وبيع اللحوم بأنواعها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وزيادة المعروض لمواجهة ارتفاع الطلب ومنع انفلات الأسعار، ودعم المحاجر بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات والقواعد البيطرية.

وتابع أن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، بدأت تنفيذ خطتها الرقابية المشددة على 480 مجزر ومحال الجزارة وأسواق بيع اللحوم، وزيادة أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر، لمواجهة الأعداد المتزايدة فى المذبوحات، وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى للأطباء البيطريين، لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة من هذه المجازر، وإلغاء الإجازات للأطباء البيطريين وللعاملين بالمجازر اليومية.

- بالفيديوجراف.. 7 علامات بتقولك الأضحية عيانة بلاش منها