استجابة لليوم السابع..التأمين الصحى يدرس علاج طفلة لديها عيب خلقى بالقلب

فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان "طفلة 4 شهور بالشرقية تنتظر الموت بين لحظة وأخرى بسبب عيوب خلقية فى القلب"، أرسلت الهيئة العامة للتأمين الصحى خطابًا لـ"اليوم السابع"، أكدت فيه الاتصال بولى أمر الطفلة لمتابعة حالتها.

وقالت الهيئة، فى خطابها، إن ولى أمر الطفلة "لوجينا" أفاد بأن نجلته محجوزة فى مستشفى القصر العينى الفرنساوى وأجريت لها عملية جراحية بالقلب فى أغسطس الماضى، مؤكدة أنها أفادته بالأوراق المطلوبة لاسترداد ما أنفقه فى علاج ابنته حتى الآن بعد عرض الطفلة على لجنة القلب.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه تم توجيه ولى أمر الطفلة للإدارة العامة للخدمات الطبية لمنحه خطابًا للعرض على المجالس الطبية المتخصصة للنظر فى سفرها للعلاج فى الخارج، حيث إنه يطالب بإجراء العمليتين الباقيتين لها فى الخارج.

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