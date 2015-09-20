"الرئاسة" تبدأ فى تلقى طلبات الالتحاق ببرنامج تأهيل الشباب للقيادة

بدأت مؤسسة الرئاسة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد فى تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج، الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى لتدريب الشباب ولتأهيلهم لتولى مناصب قيادية بالدولة، كبادرة جيدة تؤكد اهتمام الرئيس بالشباب فى الفترة الحالية، وتأهيلهم لأن يتولوا زمام الأمور والقيادة مستقبلا، حيث بدأ الرئاسة تتلقى تسجيل الشباب عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالبرنامج.

وتتضمن خطوات التسجيل 7 خطوات رئيسية تتمثل فى البيانات الأساسية، والعمل والمؤهلات الدراسية، والإنجارات الشخصية وأنشطة مجتمعية، وأخبرنا عن نفسك، بيانات الصحة للمتقدم، الوضع القانونى، لماذا تريد الانضمام إلى البرنامج.

الدكتور طارق شوقى الأمين العام للمجالس الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية، والمشرف العام على البرنامج طالب الجميع بضرورة المشاركة فى البرنامج قائلا "الرئيس يولى اهتماما شديدا بكم وعليكم المشاركة لأنكم نواة المستقبل".

وأضاف شوقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف الرئيسى من البرنامج هو إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى والإدارى والمجتمعى بالدولة، موضحا أن ذلك سيكون عن طريق إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة.

وللالتحاق بالبرنامج يتم تسجيل البيانات على الموقع الذى خصصته الرئاسة لتلقى رغبات الشباب من هنا

- اليوم..بدء تلقى طلبات الالتحاق ببرنامج الرئيس لتأهيل الشباب للقيادة