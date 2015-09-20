"التعليم": 445 طلب تحويل لطلاب مدارس المتفوقين من الصعيد إلى القاهرة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة فتحت باب التحويل للطلاب الملتحقين بمدارس المتفوقين على مستوى الـ"9 مدارس"، موضحا أنه تم تلقى ما يقرب من 445 طلبا يؤكد رغبة الطلاب والطالبات فى التحويل من مدارس محافظات الصعيد والوجه البحرى إلى مدرستى المتفوقين بالمعادى و6 أكتوبر.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن الوزارة تعمل على تلبية رغبة الطلاب وفقا للمتاح، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالـ"9 مدارس وصل قرابة الـ" 1200 طالب وطالبة بواقع ما يقرب من 150 طالب فى المدرسة، مشيرا إلى أنه تم إجراء اختبارات قبول لعدد 5 آلاف طالب وطالبة ولم ينجح منهم سوى الـ"1200".

وأوضح المصدر أن باب التحويلات مفتوح وسيتم تلبية رغباتهم حسب المتاح فى كل مدرسة.

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