هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف تنعى فقيد الشباب

نعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ راشد بن محمد نجل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله- داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقدم الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة بأصدق عبارات المواساة والعزاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بسابغ رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».