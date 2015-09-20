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غداً.. إدارى الزقازيق ينظر 24 طعناً للمستبعدين من كشوف المرشحين

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غداً.. إدارى الزقازيق ينظر 24 طعناً للمستبعدين من كشوف المرشحين غداً.. إدارى الزقازيق ينظر 24 طعناً للمستبعدين من كشوف المرشحين
حددت محكمة القضاء الادارى بالزقازيق، جلسة 21 سبتمبر الموافق غدا الاثنين لنظر 24 طعنا مقدما من مرشحين لمجلس النواب بمحافظة الشرقية، ضد قرار اللجنة الفرعية للانتخابية بالمحافظة على استبعادهم من الكشوف الانتخابية.

ومن الطعون الانتخابية المقدمة هى من المرشح "يحيى السيد الجندى" ضد رجل الأعمال محمود خميس النائب الأسبق يطالب باستبعاده من كشوف المرشحين لدائرة بلبيس لكونه ليس من مواليد أو مقيمى الدائرة.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالشرقية برئاسة المستشار عبده عطية رئيس اللجنة أكدت أن إجمالى المرشحين الذين تم قبول أوراقهم للانتخابات البرلمانية المقبلة بالشرقية بلغ 326 مرشحا فيما تم استبعاد 36 آخرين منهم "15 مرشحا لتعاطيهم المخدرات، و5 مرشحين لم يقدموا إقرار الذمة المالية و13 آخرين لم يقدموا الكشوف الطبية للجنة، واثنين لم يتجاوزا مرحلة التعليم الأساسى"‎.

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مصر 365