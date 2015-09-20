موجز الصحافة المحلية.. الحكومة مستمرة بعد انتخابات النواب

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، تحت عنوان " الحكومة مستمرة بعد انتخابات انتخابات النواب"، حيث نشر تقريرًا عن مصادر سياسية عليا تؤكد أن الحكومة مستمرة بعد انتخابات النواب كما نشر تقريرا آخر حول تزيف الشائعات التى طاردت عددا من وزارء حكومة المهندس إبراهيم محلب، بعد حصولهم على ثقة الرئيس السيسى واستمرارهم فى مناصبهم.

وقالت جريدة "الأهرام" إن اللواء طوسون سليمان نائب رئيس الحزب مصر الحديثة لديه 99 مرشحا على الفردى، بمختلف المحافظات، لديهم القدرة على خوض المنافسة، ومدعومون ببرنامج الحزب الذى أعده مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وفيه حلول لقضايا كثيرة فى شتى المجالات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وغيرها،وأضاف لـ"الأهرام"- أنه يجب على الجميع أن يلتزموا بقواعد المنافسة الشريفة ويبتعدوا عن الشائعات والأكاذيب التى تضر بالوطن وليس العملية الانتخابية فحسب، لأنه إذا تعكر صفو الانتخابات، سيبعث ذلك برسالة سلبية عن مصر، فى الوقت الذى نحتاج فيه لإتمام خريطة الطريق وبداية مرحلة اكتمال كل مؤسسات الدولة.

وأكدت جريدة "الأخبار" أن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج طالب المطوفين باستبدال بعض المراتب القديمة بمنى وغسيل أقمشة الخيام، مؤكدا أن لن يتم استلام المخيمات إلا بعد التأكد من مطابقتها لشروط التعاقد، وأشاد ماهر خلال جولته على المطوفين المنفذين لمخيمات ضيوف الرحمن بمشعر منى بالوصلات الكهربائية والتكييفات، وأشار إلى أنه سيقوم بمتابعة تنفيذ الملاحظات التى أبداها للمطوفين، وأضاف اللواء ماهر أن بعثة حج القرعة نجحت هذا العام فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر منى بالقرب من جسر الجمرات، بعد حصولها أيضا على موقع متميز لحجاج القرعة بعرفات يتوسطه موقف للحافلات، لتيسير النفرة على الحجيج من عرفات إلى المزدلفة.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم"أن مصادر بالنيابة العامة أن أول أزمة سيواجهها المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام الجديد هى مشكلة إنهاء انتداب عدد من المحامين العموم الأسبوع الماضى، والتى أثارت غضب بعض أعضاء النيابة بعد إقرار المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام السابق لها.

وأشارت جريدة "الشروق" أن رئيس مجلس إدارة الشركة المصريية للاتصالات محمد سالم قدم استقالته من منصبه صباح أمس بعد إعلان تعين ياسر القاضى وزيرا للاتصالات.