وزير النقل: سأستبعد مسئولى نظافة السكة الحديد إذا لم تتحسن الخدمة غدًا

قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل الجديد، إنه منح مهلة للشركات المسئولة عن النظافة بالسكة الحديد لغدٍ الاثنين، من أجل تحسين نظافة القطارات والمحطات، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن مستوى الخدمة بالسكة الحديد.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "إذا لم تحسن النظافة الاثنين سوف أنهى عقود الشركات المسئولة عن النظافة.. وأنا أولوياتى تحسين الخدمة.. وأى احتياجات مادية سنوفرها بالتنسيق مع القيادة السياسية".

- بالصور.. وزير النقل الجديد معنفا قيادات "السكة الحديد" بأول زيارة ميدانية:المرفق متهالك و"الوضع ده مش نافع واللى مش هيشتغل مش عاوزه معايا".."الجيوشى" يعلق على تردى مستوى النظافة:"بلاش تدافعوا عن باطل"