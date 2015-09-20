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دعوة لإلغاء ترشح المصريين بالخارج للبرلمان وإلزامهم بتقديم صحيفة جنائية

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دعوة لإلغاء ترشح المصريين بالخارج للبرلمان وإلزامهم بتقديم صحيفة جنائية دعوة لإلغاء ترشح المصريين بالخارج للبرلمان وإلزامهم بتقديم صحيفة جنائية
أقام المحامى أحمد عزت القاضى دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا لوقف ترشح المصريين بالخارج، وتضمنت صحيفة الدعوة سبب الطعن فى كون المرشح يقدم صحيفة الحالة الجنائية من ، بينما من المحتمل أن يكون المرشح لديه سابقة إجرامية فى الدولة التى يعيش فيها، ومن ثم يتسلل إلى البرلمان من هم لا يستحقون تمثيل المصريين.

وطالبت الدعوة- بحسب بيان للقاضى- إلزام المرشح بتقديم صحيفة جنائية صادرة من دولتهم التى يقيمون فيها، وكذلك تقديم خطاب من السفارة المصرية بدولة الإقامة عن المدة التى قضوها فى الدولة الأجنبية بأن لا تقل عن 10 سنوات.


>- تأجيل دعوى بطلان حظر ترشح المصريين بالخارج على المقاعد الفردية

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