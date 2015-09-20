لو مشارك فى لعبة رياضية.. دراسة توصيك بتناول عصير البنجر

يسعى الرياضيون والمشاركون فى الألعاب المختلفة إلى التمتع بأقصى قدر من اللياقة البدنية، وذلك لتحقيق أفضل النتائج خلال المباريات والمنافسات التى يشاركون بها.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إكسيتر البريطانية أن عصير البنجر أو الشمندر الغنى بالنترات يساهم فى تعزيز اللياقة البدنية للرياضيين وتحسين قدرتهم على الجرى بشكل سريع، وخاصة خلال الألعاب التى تستمر لمدة طويلة وتتطلب مجهوداً بدنياً مضاعفاً مثل الرجبى أو كرة القدم.

ولم تتوقف فوائد عصير البنجر عند هذا الحد، بل ثبت أنه يساهم أيضاً فى تحسين قدرة الرياضيين على اتخاذ القرارات خلال المباريات، وكما كشفت الدراسات والأبحاث الطبية السابقة، أن تناول عصير البنجر بشكل منتظم يساعد الرياضيين على ممارسة الأنشطة لفترات أطول بنسبة 16%، وهو ما قد يساهم بشكل ملحوظ فى تحسين النتائج التى يحصلون عليها.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن أكسيد النيتريك يعمل كموسع للأوعية الدموية، ويزيد تدفق الدم والأكسجين إلى العضلات، وبالتالى يساهم فى تقويتها وزيادة المجهود البدنى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " European Journal of Applied Physiology" فى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجارى.

وكانت الأبحاث السابقة قد أشارت أيضاً أن عصير البنجر يساهم فى خفض الضغط الدموى المرتفع.