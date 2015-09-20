أخبار عاجلة

سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو مشارك فى لعبة رياضية.. دراسة توصيك بتناول عصير البنجر

Google+ Print
لو مشارك فى لعبة رياضية.. دراسة توصيك بتناول عصير البنجر لو مشارك فى لعبة رياضية.. دراسة توصيك بتناول عصير البنجر
يسعى الرياضيون والمشاركون فى الألعاب المختلفة إلى التمتع بأقصى قدر من اللياقة البدنية، وذلك لتحقيق أفضل النتائج خلال المباريات والمنافسات التى يشاركون بها.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إكسيتر البريطانية أن عصير البنجر أو الشمندر الغنى بالنترات يساهم فى تعزيز اللياقة البدنية للرياضيين وتحسين قدرتهم على الجرى بشكل سريع، وخاصة خلال الألعاب التى تستمر لمدة طويلة وتتطلب مجهوداً بدنياً مضاعفاً مثل الرجبى أو كرة القدم.

ولم تتوقف فوائد عصير البنجر عند هذا الحد، بل ثبت أنه يساهم أيضاً فى تحسين قدرة الرياضيين على اتخاذ القرارات خلال المباريات، وكما كشفت الدراسات والأبحاث الطبية السابقة، أن تناول عصير البنجر بشكل منتظم يساعد الرياضيين على ممارسة الأنشطة لفترات أطول بنسبة 16%، وهو ما قد يساهم بشكل ملحوظ فى تحسين النتائج التى يحصلون عليها.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن أكسيد النيتريك يعمل كموسع للأوعية الدموية، ويزيد تدفق الدم والأكسجين إلى العضلات، وبالتالى يساهم فى تقويتها وزيادة المجهود البدنى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " European Journal of Applied Physiology" فى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجارى.

وكانت الأبحاث السابقة قد أشارت أيضاً أن عصير البنجر يساهم فى خفض الضغط الدموى المرتفع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365