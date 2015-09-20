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48 مرشحًا فى مواجهة الإخوان بدائرة الخانكة فى القليوبية

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48 مرشحًا فى مواجهة الإخوان بدائرة الخانكة فى القليوبية 48 مرشحًا فى مواجهة الإخوان بدائرة الخانكة فى القليوبية
تعد دائرة الخانكة والعبور بمحافظة القليوبية من أشد دوائر المحافظة سخونة حيث يتنافس فيها 48 مرشحًا على المقاعد، وتأتى أهمية هذه الدائرة كونها من أهم معاقل جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة ومركز انطلاق مسيرات الجماعة ومسرح عملياتهم الإرهابية الأخيرة، وأهمهما محاولة اغتيال قاضٍ وتفجير نقطة شرطة أبوزعبل ومجلس المدينة والمحكمة، وهى كلها أمور تؤكد أن الانتخابات بهذه الدائرة لن تخلو من أحداث ساخنة خلال الانتخابات، خاصة أن الكثيرين أعلنوا ترشحهم وسط تحركات مكثفة لأنصار جماعة الإخوان بالمنطقة والمناطق المجاورة.

يبرز فى هذه الدائرة الملتهبة رضوان الزياتى الصحفى الشهير وابن قرية القلج ومعتمدًا على علاقاته بقطاع الشباب والرياضة وسبق له خوض الانتخابات البرلمانية فى 2010 معتمدًا على رصيد عائلته الكبيرة صاحبة السطو والنفوذ بمركز الخانكة سلاح الزياتى الرئيسى هو الشباب، والذى يدعمهم فى كافة أنشطتهم بكل قوة ويساعدهم فى تطوير مراكز الشباب وحل المشاكل بها.

كما يظهر بقوة فى الدائرة ناصر عنبة عضو مجلس محلى محافظة القليوبية السابق وأمين المجالس المحلية والذى يعتمد على رصيده بين أهالى مركز الخانكة كما يعتمد على عائلته، والتى تعد من أبرز عائلات قرية سرياقوس مسقط رأسه.

ومن الوجوه الجديدة التى ظهرت محمد مدينة وأحمد الحاج ومحمد صدقى هيكل ومحمد الهادى ووائل الدخاخنى ابن قرية عرب العيايدة البحرية الذى يراهن على أصوات الشباب ويلتف حوله مجموعة من شباب المركز الذين أقنعوه للترشح بعدما كان على وشك عدم خوض الانتخابات حيث يقوم بجولات مكوكية حاليا بين اهالى العرب لكسب الدعم والتاييد كان اخرها بعرب العيايدة، حيث أعلنت عائلات أبوخميس وأبوجبل وأبوحلاب وأبو حبلص وأبو جندى تأييدها له مرشحًا للدائرة، حيث وعد بأن يكون صوت الشباب بالدائرة وأن يعمل على الارتقاء بمركز الخانكة مؤكدًا أن البرلمان المقبل هو اخطر برلمان فى بعد ثورتين مجيدتين.

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مصر 365

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