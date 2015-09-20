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بالصور.. إزالة تعديات بمنطقة أبو مينا الأثرية غرب الإسكندرية

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شنت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى حملة لتنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة من وزارة الآثار اليوم، حيث قام محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية.

وتم شن حملة الإزالة على منطقة أبو مينا الأثرية ضمت ضباطا من المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية وقسم شرطة برج العرب ومسئولون بمجلس مدينة برج العرب.

وتوجهت الحملة لموقع التعديات والذى يبعد عن الإسكندرية 65 كيلو متر، وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات الواقعة على منطقة أبو مينا، فى إطار حرص وزارة الآثار للمحافظة على منطقة أبو مينا.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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