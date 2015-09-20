شقيقان وأبناء عمومة يتنافسون على مقاعد دائرتى بنى سويف وسمسطا

بعد إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات محافظة بنى سويف عن قبول 155 مرشحا، بعد استبعاد 6 لعدم استكمالهم أوراق الترشح تشهد دائرتا مركزى بنى سويف وسمسطا خوض شقيقين وأبناء عمومة الانتخابات القادمة، فى دائرة بندر ومركز بنى سويف يتنافس 36 مرشحا للفوز بـ3 مقاعد، من بين المرشحين شقيقان ينتميان لقرية إهوه دائرة المركز، حيث فشلت جميع المحاولات والجلسات التى عقدت بواسطة عائلية أو الأصدقاء المقربين منهما فى إقناع أحدهما بالتنازل للآخر، حيث يرى كلاهما أن الدائرة مفتوحة للمنافسة حتى بين الأشقاء.

فالمهندس عاطف عبد الجواد برعى مدير عام بشركة المقالون العرب، ويعمل فى مجال إنشاء الأبراج واتحادات الملاك، ومنذ إعلانه الترشح بدأ فى تقديم الإعانات والمساعدات للمحتاجين، بالإضافة إلى حقائب غذائية للجمعيات لتوزيعها على الفقراء وكذلك تنظيم رحلة تحمل نفقاتها لزيارة مشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى إقامة منتدى توظيفى بدعوة العديد من الشركات فى حضور الشباب الراغبين فى الحصول على فرصة عمل كما أجرى لقاء دعائيا مدفوع الأجر فى إحدى الفضائيات لعرض برنامجه الانتخابى.

أما شقيقه الدكتور عبد الرحمن برعى، والذى ينافس على الفوز بأحد المقاعد فى ذات الدائرة فيعمل عضوا بهيئة التدريس بكلية التربية جامعة بنى سويف، ويعمل فى مجال اتحادات الملاك مثل شقيقه ويعتمد فى اسلوبه الدعائى على كسب ثقة العائلات خاصة فى قرى المركز وتوطيد علاقته بهم لضمان حصد أصواتهم حيث يعقد العديد من الندوات واللقاءات المفتوحة مع المواطنين فضلا عن علاقاته بطلاب الجامعة المنتشرين فى الدائرة وكذلك حرصه على مساعدة الفقراء والإنفاق فى أوجه الخير.

ولا يختلف الحال كثيرا فى دائرة بندر ومركز سمسطا جنوب غرب المحافظة والمعروف عنها أنه دائرة ذات تكتلات عائلية، حيث يتنافس12 مرشحا على الفوز بمقعد واحد منهم 4 أبناء عمومة بينهما إثنان من عائلة سياسية كان لها نواب سابقين فى مجلس الشعب وهما رجل الأعمال حسام العمدة، والذى يمتلك مشروعات مختلفة يقوم بتشغيل الشباب بها فضلا عن أعماله ومساهماته الخيرية فى المناسبات ودعمه للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك تنظيم العديد من القوافل العلاجية الطبية بالإضافة إلى تبرعه بقطعة أرض لإقامة ملعب خماسى نجيل صناعى افتتحه بحضور نجوم الكره ومشاهير الأندية الكبرى ويواصل جولاته لإقناع أفراد العائلات بمنحه أصواتهم.



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عاطف عبد الجواد



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حسام العمدة