القبض على سارق محل للهواتف بمنطقة نبق بشرم الشيخ

تمكنت إدارة البحث الجنائى من كشف غموض واقعة سرقة محل للهواتف المحمولة ملك الإيطالية جوفانا جوليانا، بمنطقه نبق - دائرة قسم شرطه ثانى شرم الشيخ.

وبناء على توجيهات السيد اللواء كمال الدالى مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، والسيد اللواء مجدى موسى مساعد الوزير مدير الأمــن، بتكثيف جهود البحث لكشف غموض الحادث وتحقيق السيطرة الأمنية، وسرعة كشف القضايا المجهلة وضبط مرتكبيها لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

فقد تبلغ لقسم شرطة ثانى شرم الشيخ من المدعوة جوفانا جوليانا "إيطالية الجنسية" صاحبة محل هواتف محمولة بمنطقه نبق باكتشافها سرقة بعض الأجهزة من داخل المحل الخاص بها عبارة عن :

>عدد"4" هاتف محمول و عدد"2" ايباد ماركه ابل وعدد"1"تاب ماركه سامسونج وعدد"5" بوردات محمول للصيانة و عدد"1"هاتف محمول ماركة htcو عدد"2"كاميرا تصوير وعدد"6"هاتف محمول ماركة سامسونج وعدد"5" سماعة أذن وعدد"5" سماعة بلوتوث وعدد"8"جراب آى باد وعدد"5" سماعة خارجية وعدد "13" بطارية محمول، وعدد "9" حامل تصوير وعدد"16"كابل محمول عدد"124"جراب محمول وعدد"2"فلاشة وعدد"23" شاحن كهربائى وعدد"7" كارت ميمورى وعدد"10"شاحن سيارة وعدد"4" أسطوانة ألعاب وعدد"3"سماعة هوائية.

وتم وضع خطه بحث وتحرى بإشراف اللواء محمد خريصة - مدير إدارة البحث الجنائى، ضم كل من العقيد أحمد الحوشى رئيس فرع البحث الجنائى بشرم الشيخ و الرائد محمد عبد الرحمن رئيس مباحث قسم شرطه ثانى شرم الشيخ، والرائد هشام حجازى والنقيب محمد مجدى معاونى وحدة مباحث قسم شرطة ثانى شرم الشيخ، وقد أسفر التطبيق الجيد لبنود تلك الخطة الى كشف قيام المدعو ا. م. ص. 29سنة، ومقيم 37 ش مخلوف فيصل الجيزة، بارتكاب تلك الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وضبط المسروقات بإرشاده، وتم عمل محضر وإحاله إلى النيابة لتولى التحقيق.