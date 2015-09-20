اليوم..بدء تلقى طلبات الالتحاق ببرنامج الرئيس لتأهيل الشباب للقيادة

قال الدكتور طارق شوقى الأمين العام للمجالس الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية، إنه سيتم بدء تلقى طلبات المواطنين للالتحاق فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة اليوم الأحد، الموافق 20 سبتمبر.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشروع سيتم تمويله من صندوق "تحيا مصر"، مشيرًا إلى أن العام الأول للبرنامج سيشارك فيه 2500 شاب وشابة.

وأوضح "شوقى"، أن الهدف الرئيسى من الرنامج هو إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية، كى تكون مؤهلة للعمل السياسى والإدارى والمجتمعى بالدولة.

- المجالس الاستشارية: 2500 شاب يلتحقون ببرامج تأهيل القيادة فى العام الأول