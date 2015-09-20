دراسة: مشروبات الطاقة تزيد من خطر إصابات الدماغ لدى الشباب والمراهقين

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية لمشروبات الطاقة، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى سانت ميشيل الكندية أن مشروبات الطاقة لها علاقة واضحة بحدوث إصابات الدماغ لدى الشباب والمراهقين وزيادة مضاعفات المرض.

وتابعت الدراسة أن المراهقين الذين تعرضوا لأحد أنواع إصابات الدماغ وتعرف باسم "إصابة الدماغ الرضيّة traumatic brain injury" قام أغلبهم بتناول 5 مشروبات طاقة على الأقل فى الأسبوع الذى سبق حدوث الإصابة، وكانت هذه المشروبات هى السبب الرئيسى فى حدوثها بنسب كبيرة بلغت 7 أضعاف مقارنة بالأسباب الأخرى.

وأوضح الباحثون أيضاً أن تناول الخمور والمشروبات الكحولية جنباً إلى جنب مع مشروبات الطاقة يزيد من فرص إصابة المراهقين بإصابات الدماغ الخطيرة، وذلك حسبما نشر فى المجلة الطبية "PLOS ONE" خلال شهر سبتمبر الجارى.

وكانت الأبحاث الطبية السابقة قد كشفت أن الإسراف فى تناول مشروبات الطاقة قد يتسبب فى الكثير من الأمراض ومنها: الصداع العادى والصداع النصفى والقلق والأرق وحدوث خلل بالسلوك، وكما ترتفع فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب.