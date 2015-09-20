الحكومة الكندية تتعهد بالتعجيل فى إعادة توطين اللاجئين السوريين

تعهدت الحكومة الكندية المحافظة بالتعجيل بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة من سوريين وعراقيين وهى قضية تعرضت بسببها لانتقادات من معارضين سياسيين مع اتجاهها نحو انتخابات فى 19 أكتوبر .

وقال وزير الهجرة كريس الكسندر إن كندا ستعتبر السوريين الفارين من الصراع فى بلدهم لاجئين"من الوهلة الأولى" بدلا من الانتظار كى تقوم وكالة تابعة للأمم المتحدة بتصنيفهم رسميا.

وسترسل كندا عددا أكبر من مسؤولى الهجرة لمعالجة الطلبات واتخاذ خطوات لتيسير الرعاية الخاصة والعمل على ضمان معالجة معظم الطلبات المقدمة من السوريين والعراقيين فى غضون ستة أشهر.