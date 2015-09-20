بعد فشل نبيلة عبيد في "نجمة العرب" هل ينجح قصي خولي وباسل خياط وغادة عبد الرازق وكارمن لبس في " Arab Casting"؟

دفعت برامج الهواة الفنية، محطات التلفزة إلى التنافس فيما بينهما، وإن في وقت متأخر. فبعد أن تخصصت قناة "أم بي سي" في إنتاج برامج الهواة الغنائية ونجحت طبلة السنوات الماضية في هذه المهمة، اتجهت قناة "أبو ظبي"، إلى إنتاج برنامج تمثيلي للهواة، بعنوان "Arab Casting"، بعد أن كانت قد أنتجت في العام الماضي برنامج "مذيع العرب" الذي حقق صدى متواضعاً.

من خلال البرنامج الجديد "Arab Casting"، الذي ستتولى مهمة تقديمه الفنانة السعودية أسيل عمران، والمذيع اللبناني وسام بريدي، تسعى قناة أبو ظبي إلى جذب شريحة كبيرة من الجمهور العربي، عبر الإستعانة بلجنة تحكيم، مؤلفة من أربعة من النجوم العرب، إثنان سوريان، هما باسل خياط وقصي خولي، ونجمة مصرية هي غادة عبد الرازق ونجمة لبنانية هي كارمن لبس، بعد أن فشلت المساعي للتعاقد مع أي من فناني الخليج للإنضمام إلى اللجنة، كون المحطة خليجية، بعد إعتذار الممثلان الكويتيان طارق العلي وهيا عبد السلام عن العرض اللحظات الأخيرة.

الهدف من البرنامج، هو البحث عن المواهب التي تملك موهبة التمثيل ووضعها في أوّل الطريق، وهذا كان أيضاً مخطط وهدف برنامج "نجمة العرب" الذي عرضته محطة "روتانا"، في العام الماضي، والتي استعانت بالنجمة المصرية نبيلة عبيد، صاحبة التاريخ الفني الكبير، لجذب المشاهدين، إلا أن النتيجة لم تكن على قدر التوقعات، لأن البرنامج حقق فشلاً ذريعاً، أعادته عبيد إلى فشل المحطة في الترويج له في شكل صحيح.

يشار إلى أن برنامج " Arab Casting" يصّور حالياً في لبنان، وسوف تباشر قناة "أبو ظبي" عرضه في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، على مدار 12 أسبوعاً، حيث سيتمّ خلال الأسابيع الأربعة الأولى، عرض أربع حلقات مسجلة، أما الحلقات الثمانٍية الباقية، فسوف تعرض على الهواء مباشرة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي