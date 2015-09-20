أخبار عاجلة

سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: كايلي مينوغ على علاقة بممثل يصغرها بـ20 عاماً

Google+ Print

السبت 19-09-2015 22:57

تمكنت عدسات الباباراتزي من التقاط صور للنجمة الشهيرة Kylie Minogue مع ممثل تجمعها به علاقة غرامية.

وقد تناولت النجمة العشاء مع حبيبها الجديد الممثل Joshua Sasse، قبل أن يتوجّها إلى منزلها بعد ذلك.

واللافت أنJoshua البالغ من العمر 27 عاماً، يصغر Kylie ، التي تبلغ من العمر 47 عاماً، بـ20 عاماً.

وتعرفت Kylie إلى Joshua في موقع تصوير مسلسل Galavant، ثم التقت مؤخّراً بأهل الأخير في لندن.

يذكر أن آخر علاقة غرامية لـ Kylie Minogue كانت مع عارض الأزياء Andres Velencoso الذي يصغرها أيضاً بـ10 أعوام.

 

كيلي مينوغ تشعل حفل ختام بطولة كأس دبي العالمية

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي