بالصور: كايلي مينوغ على علاقة بممثل يصغرها بـ20 عاماً

تمكنت عدسات الباباراتزي من التقاط صور للنجمة الشهيرة Kylie Minogue مع ممثل تجمعها به علاقة غرامية.

وقد تناولت النجمة العشاء مع حبيبها الجديد الممثل Joshua Sasse، قبل أن يتوجّها إلى منزلها بعد ذلك.

واللافت أنJoshua البالغ من العمر 27 عاماً، يصغر Kylie ، التي تبلغ من العمر 47 عاماً، بـ20 عاماً.

وتعرفت Kylie إلى Joshua في موقع تصوير مسلسل Galavant، ثم التقت مؤخّراً بأهل الأخير في لندن.

يذكر أن آخر علاقة غرامية لـ Kylie Minogue كانت مع عارض الأزياء Andres Velencoso الذي يصغرها أيضاً بـ10 أعوام.

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