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ميس حمدان في مؤتمر طبي: "والدي توفي بمرض السرطان"

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ميس حمدان في مؤتمر طبي: "والدي توفي بمرض السرطان" ميس حمدان في مؤتمر طبي: "والدي توفي بمرض السرطان"

السبت 19-09-2015 23:51

اختارت اللجنة المنظمة لمبادرة الحق في الإنجاب لمرضى السرطان، عدد من الفنانات منهم مي سليم، وميس حمدان، ودانا حمدان، وصفاء جلال، وهبة الأباصيري، وعبير صبري، وصفاء جلال، والإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، كسفيرات للمبادرة التي أقامتها مستشفى "أدم الدولي" خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم في فندق "دوسيت لاك فيو" في التّجمع الخامس بحضور كثيف من الإعلام.

وقد استعرض الأطباء الذين حضروا المؤتمر، بمشاركة 30 محاضراً عالمياً و500 طبيب مصري، بعض الدراسات البحثية والعملية التي تهدف إلى مساعدة مرضى السرطان على الانجاب بعد شفائهم، من خلال تكنولوجيا تجنّب المريض التأثيرات السلبية للعلاج الكيماوي والإشعاعي على الخصوبة.

وأعربت ميس حمدان خلال المؤتمر عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر الطبي، خصوصاً وأن لها تجربة مريرة مع هذا المرض المؤلم حيث توفىّ والدها متأثراً به.

 

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