غادة عبد الرازق: زواجي شائعة "عبيطة" و"عرب كاستينج" مسؤولية

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنها تتواجد حالياً في بيروت لتصوير بعض الحلقات من برنامج اكتشاف المواهب"عرب كاستينج"، وستعود مساء اليوم السبت إلى مصر، موضحةً أن البرنامج سيكون تجربة مختلفة، خصوصاً وإنها لم تخوض تجربة التحكيم ضمن لجنة من قبل في أي من مسابقات اكتشاف المواهب.

وعن الهجوم على برامج المواهب، واعتبار البعض أنها لا تقدم نجوماً حقيقيين، قالت غادة إن البرنامج مهمته فقط إلقاء الضوء على موهبة جديدة، أي وضع قدم المشترك على أول الطريق، ويكون عليه استكمال ما بدأناه معه، وأشارت إلى أن دور أي برنامج لاكتشاف المواهب، هو التمهيد للشخص فقط.

وأوضحت غادة أن هناك مواهب عديدة في العالم العربي لم تسمح لهم الفرصة بالظهور، وستكون هذه هي مهمة برنامج "عرب كاستينج"، متمنية أن تكون آرائها صائبة، لأن رأي أي من أعضاء لجّان التحكيم في أي برنامج هو مسؤولية كبيرة، على حد تعبيرها.

برنامج "عرب كاستينج" الذي يكتشف المواهب في مجال التمثيل، والذي يشارك في لجنة تحكيمه بجوار غادة عبد الرازق كل من الفنانين قصي خولي، وباسل خياط، وكارمن لبس، من المزمع أن تطلقه قناة أبو ظبي في 25 من الشهر الجاري، تحت إدارة المخرج باسم كريستو، بحيث ستفسح لهم المجال بالمشاركة في مسلسل عربي ضخم من إنتاجها وإنتاج شركة "كلاكيت" للإنتاج.

من جهو أخرى، وعن انتشار شائعة زواجها سراً، قالت غادة إن الشائعة "عبيطة" وتساءلت لماذا أتزوج سراً؟ وأوضحت إنها إذا تزوجت ستعلن للجميع الخبر من دون أي تردد.

يذكر أن شائعة ليس لها أي أساس انتشرت منذ فترة تفيد بزواج غادة عبد الرازق سراً، وإنها تقضي شهر العسل في عدة دول حسب الصور التي كانت تنشرها غادة بنفسها على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.

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