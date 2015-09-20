بهذه الكلمات قدّم النجوم العرب التعازي بوفاة نجل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

سقط خبر وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم نجل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كالفاجعة على الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وكما كل الناس، تأثّر النجوم العرب بالخبر، وقدّم كل منهم التعازي بوفاته من خلال تغريدة كتبها على حسابه الخاص في موقع "تويتر".

فكيف ودّع النجوم نجل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؟

نجوى كرم: "تعازينا للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشعب الإماراتي العزيز بوفاة الشيخ راشد راجين ان ترقد نفسه بسلام الشيخ راشد_بن محمد في ذمه الله"

كنزة مرسلي: "حياتنا مهددة بالانتهاء فأي لحظة وفاة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم".

نانسي عجرم: "آلمني خبر وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وهو في عز شبابه. تعازي الحارة للأسرة الحاكمة في #دبي، وللإمارات قيادةً وشعباً".

ابتسام تسكت: "الغالي الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم اللهم أرحمه واغفر له وأدخله فسيح جناته.إنا لله وإنا إليه راجعون".

وائل كفوري: "أتقدم بأحر التعازي إلى أسرة آل مكتوم الكرام بوفاة سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد رحمه الله".

كارول سماحة: "رحم الله نجل حاكم دبي الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم. أتقدم من عائلته والشعب الإماراتي بأحر التعازي. إن لله وإن إليه راجعون".

مصطفى الأغا: "وداع الشيخ الشاب راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم يوم حزين للإمارات وكل من يحب الإمارات".

عاصي الحلاني: "التعازي الحاره الى سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم والشعب الأماراتي الحبيب بوفاة المغفور له الشيخ راشد آل مكتوم".

كاظم الساهر: "إنّا لله وإنّا اليه راجعون نتقدّم بأحر التعازي و صادق المواساة لعائلة آل مكتوم بوفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد".

رامي عياش: "بحزن كبير تلقيت خبر وفاة الشيخ راشد آل مكتوم رحمه الله. أحر التعازي ل آل مكتوم و الشعب الإماراتي الحبيب".

منى بوحمزة: "أحرّ التعازي للإمارات و دبي بوفاة سمو الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم. سليل خير حكام لبلادهم".

نيشان: "وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم إثر نوبةٍ قلبية. أحرّ آيات التعازي. رحمه الله".

وفاء الكيلاني: "خالص العزاء ل آل مكتوم وشعب الإمارات في مصابهم الجلل! رحم الله الفقيد وغفر له وأدخله فسيح جناته" .

سيرين عبد النور: "خالص العزاء الى أسرة آل مكتوم الكريمة بوفاة سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد الله يرحمه ويغفر له".

بلقيس: "حزن عظيم انتابني الان لخبر وفاة سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم أثر نوبة قلبية إنا لله وانا اليه راجعون".

هيفا وهبي: "أتقدم بخالص العزاء الى أسرة "آل مكتوم" الكريمة بوفاة سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد. إنَّا لله وَإنَّا إليه راجعون".

ميساء مغربي: "صباح حزين يا دبي إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله غفر له".