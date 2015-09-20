طهران.. مشروعات توسعية من دم المواطن الإيراني

أكد الباحث الأحوازي المختص بالشأن الإيراني محمد المذحجي ل "الرياض" أن نظام الملالي يستغل ثروات إيران لتعزيز مشروعه الإرهابي العابر للقارات، الذي يعرف بتصدير الثورة الإسلامية، وتحت غطاء نشر فتن طائفية، وقال: إن تقديرات أجهزة الاستخبارات الغربية تظهر أن طهران تمول بين 20 إلى 30 مليار دولار سنوياً المليشيات المسلحة الموالية لها في العراق وسورية ولبنان واليمن دعماً لها، وأن هناك صحفا أمريكية كشفت أن الجمهورية الإيرانية تصرف رواتب شهرية لقادة الجماعات الإرهابية منها حركة طالبان والقاعدة منذ سنوات، ووصف المذحجي إيران بأنها امبراطورية المخدرات والفقر والفساد، وبين أن عدة جهات داخل النظام الإيراني تدعم تجارة المخدرات وتكسب أرباحاً خيالية من بيع المخدرات.

وأضاف أنه حسب التقارير الرسمية المدمنون وبائعون المخدرات بالتجزئة يشكلون 46% من العدد الإجمالي للسجناء في إيران، وأن الدورة المالية السنوية لتجارة المخدرات في إيران تفوق 200 مليار ريال إيراني أي ما يعادل ستة مليارات دولار، وانتقد المذحجي سياسة النظام الإيراني لإعدام الموزعين بالتجزئة، وعدم معاقبة التجار الكبار للمخدرات.

أكثر من 20 مليار دولار سنوياً لدعم الميليشيات المسلحة.. وربع الإيرانيين في بيوت الصفيح

وأوضح إنه إذا ما كان التجار كبارا، ما استطاع الموزعون والمدمنون الحصول على المخدرات، لكن النظام الإيراني يعتقد أنه إذا أعدم المئات من الموزعين بالتجزئة، يستطيع مكافحة المخدرات، ويغض الطرف عن النشاط الهائل لهؤلاء التجار.

وأشار المذحجي إلى إحصائيات منظمة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية، ومركز الإحصاء، ووزارة العمل والرفاه الإيرانية أن نسبة 8% من الشعب الإيراني يعيش بأقل من 60 دولارا شهرياً أي أقل من دولارين يومياً، ونسبة الإيرانيين الذين يقبعون تحت خط الفقر المدقع نسبة 40% حسب التقديرات الحكومية.

لكن الخبراء الإيرانيين ومنهم الدكتور راغفر أستاذ جامعة طهران يقدرون هذه النسبة بأكثر من نسبة 60%، وذكر أن نسبة 25% من الإيرانيين يسكنون في بيوت من الصفيح بسبب عدم استطاعتهم تأمين المال الكافي لدفع الإيجار الذي يفوق مبلغه مستوى معدل الرواتب الشهرية في إيران، أي 10 ملايين ريال إيراني ما يعادل 300 دولار، وأفاد أنه حسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني تكلفة العيش لعائلة من أربعة أشخاص في المدن الكبرى والمدن الأصغر والقرى هي 800 و600 و300 دولار على التوالي، لكن معدل الرواتب في المدن للإيراني لا يتجاوز 350 دولار شهرياً، وهذا يعني أن الأسر تواجه أكثر من 50% عجز في ميزانيتها لتغطية تكلفة الحياة اليومية، وبين أن الحالة كذلك بالنسبة إلى لعمال وهم يشكلون النسبة الأكبر في سوق العمل الإيراني اسوأ بكثير من ذلك، ومعدل الرواتب الشهرية للعمال لا يتجاوز 250 دولارا شهرياً، بمعنى أن العامل وأسرته يستطيعون العيش عشرة أيام من الشهر الكامل بهذا الراتب.

وأوضح حسب تقديرات منظمة الهلال الأحمر الإيرانية التي اشارت إلى أن بعض العوائل الإيرانية تضطر لبيع أطفالها بأسعار قليلة جداً ترواح بين 120 و300 دولار بسبب الفقر الشديد أو الإدمان، وأن بعض المؤسسات والنساء المدمنات ينجبن أطفالاً لبيعهم بهدف الحصول على مبالغ قليلة جداً بين 120 و150 دولار، رغم أنهن يعانين من الإرهاق والضعف الجسمي الحاد بسبب تعاطي المخدرات.

من جانبه قال الباحث في الشأن الإيراني عايد الشمري إن إيران شهدت مظاهرات من قبل المعلمين والممرضين والمحامين بسبب ضعف الرواتب ومطالبتهم بزيادة رواتبهم، إلا أن حكومة طهران واجهت هذه المطالبات بالقبضة الأمنية.

وأضاف أن إيران تحتل المرتبة 58 من بين دول العالم النامية البالغ عددها 82 دولة من حيث نسبة الفقر، وهذا يعود إلى ظل استمرار حكومة طهران في دعم مشروعاتها التوسعية لدعم الجماعات الإرهابية في سورية وحزب الله وفي العراق واليمن، وأفاد أن هناك تقارير إيرانية نشرت عبر صحف إيرانية تؤكد أن نسبة 8% من الشعب الإيراني الذي يتجاوز عددهم 80 مليوناً دخل الفرد أقل من 2 دولار يومياً، أي ما يعادل 60 دولار شهرياً، وتعد هذه النسبة كارثة على الشعب الإيراني الذي تستحوذ بلاده على مخزون هائل من النفط والغاز وعدد من الموارد الأخرى كالفوسفات والحديد والمواد التعدينية.