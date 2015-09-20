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خادم الحرمين يعزي الشيخ محمد بن راشد في وفاة نجله

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خادم الحرمين يعزي الشيخ محمد بن راشد في وفاة نجله خادم الحرمين يعزي الشيخ محمد بن راشد في وفاة نجله

    أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً أمس بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب خلاله - أيده الله - عن بالغ تعازيه ومواساته لسموه في وفاة نجله سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد عبر سمو الشيخ محمد بن راشد عن بالغ شكره لخادم الحرمين على ما عبر عنه من مشاعر العزاء، داعياً الله أن يشمل الفقيد بالرحمة والغفران ويحفظ الجميع من كل مكروه.

وقد شُيع مساء أمس، جثمان الفقيد - رحمه الله - حيث ووري الثرى في مقبرة أم هرير في منطقة الفهيدي ببر دبي. وتقدم المشيعين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

إلى ذلك تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً أمس من فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وجرى خلال الاتصال بحث الموضوعات المتعلقة باستقرار أسواق النفط وتعزيز الجهود في منظمة أوبك.

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