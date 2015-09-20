ترتيبات لعقد وزاري طارئ لـ «التعاون الإسلامي» في نيويورك

جدة، الكويت، اسلام اباد- أحمد العويد، الوكالات

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة التي تلقتها من المملكة العربية السعودية، لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وبحث الوسائل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.

وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، في بيان صادر أمس أن الدعوة تجسد أولوية ومكانة القضية الفلسطينية في اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - .

وأضاف أن الأمانة تنسق عن قرب مع الدول الأعضاء ليتم عقد الاجتماع في نيويورك، خلال فترة انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة, مبيناً أن الاجتماع يعد ضرورة ملحة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك، والمخطط الإسرائيلي الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

وكانت دعوة المملكة لعقد هذا الاجتماع الوزاري الطارئ، قد تلقت الترحيب من الدول الأعضاء وأولهم دولة فلسطين.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الشيخ صباح الصباح عن ترحيب الكويت بدعوة المملكة لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة على المسجد الأقصى الشريف.

وأشار الخالد الى أن دولة الكويت تثمن عاليا الجهود الخيرة والاتصالات البناءة التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع عدد من قادة الدول بهذا الشأن. وأكد أنه أجرى اتصالات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. أياد مدني والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للتشاور والتنسيق لعقد الدورة الطارئة للمجلس الوزاري للمنظمة في أقرب وقت ممكن لبحث الاعتداءات المتكررة والمتصاعدة من قبل القوات الإسرائيلية على المقدسات والمسلمين في المسجد الأقصى الشريف.

وأوضح ان الكويت تناشد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية في وضع حد لتلك الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والتي تشكل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وتدميرا لعملية السلام في المنطقة.

الى ذلك ثمن مجلس علماء باكستان ، أمس ، موقف المملكة العربية السعودية الذي استنكرت فيه انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى.

وأوضح رئيس مجلس علماء باكستان ، الشيخ طاهر محمود الأشرفي ، في بيان ، أن موقف المملكة واضح ويدل على الدور الفاعل في الاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية والسعي من أجل حلها ضمن الدور الريادي المهم الذي تؤديه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لضمان الأمن والسلام الإقليمي والعالمي. ونوه بموقف المملكة الواضح ضد سياسة التقسيم الزمني للمسجد الأقصى التي تنتهجها سلطات الاحتلال ، مؤكداً تأييد علماء وشعب باكستان للمملكة في جميع مواقفها وقراراتها الرامية إلى الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية. ودعا الأشرفي ، جميع الدول الإسلامية ، إلى الوقوف مع المملكة العربية السعودية وتأييد مواقفها تجاه قضايا الأمة الإسلامية والتصدي أيضاً لمؤامرات القوى الإقليمية التي تسعى إلى ضرب وحدة الأمة الإسلامية بدعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الدول الإسلامية.