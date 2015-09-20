قوات الشرعية تواصل التقدم في مأرب

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف العربي تقدمها على محاور عدة في محافظة مأرب، لاسيما على جبهة صرواح، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح المتمردة.

وسيطرت القوات الموالية للشرعية المدعومة من التحالف العربي ، الجمعة، على 4 تلال استراتيجية في منطقة صرواح، غربي المحافظة. وعلى أثر سيطرتها على التلال الأربع، شنت قوات التحالف والمجموعات الموالية للحكومة اليمنية هجمات مكثفة لدحر المتمردين من مواقع أخرى في صرواح، الواقعة على بعد 100 كيلومتر من صنعاء.

وبالتزامن مع التقدم على المحور الغربي لمأرب، كثفت القوات الداعمة للشرعية، بدعم من الغارات الجوية للتحالف، عملياتها على الجبهات الواقعة في شمال وجنوب المحافظة، المحاذية للحدود الإدارية لمحافظة صنعاء.

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع المتمردين في صنعاء وعلى الطرق المؤدية إلى العاصمة، في محاولة لتضييق الخناق على الميليشيات عبر قطع خطوط الإمداد. كما استهدفت الغارات أيضا مواقع تحتلها ميليشيات صالح والحوثي بصنعاء، أبرزها معسكر "حرس الشرف"، و"كلية الهندسة العسكرية" و"مقر اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام" والمعهد "الفندقي و"معسكر النهدين" ، ووزارة الداخلية وشرطة النجدة ومنزل الرئيس المخلوع.

وفي تعز، سقط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة، في منطقتي ثعبات والزنوج والدحي مدينة تعز. وشنت ميليشيات الحوثي وصالح قصفا عنيف امتد منذ مساء الجمعة حتى امس السبت على مناطق مختلفة اهمها منطقة ثعبات التي قصفت بمختلف انواع الاسلحة وسط تقدم للمقاومة. كما شهدت منطقة الدحي غربي المدينة مواجهات عنيفة على اثر توغل للحوثين وسيطرتهم على احدى النقاط التابعة للمقاومة قبل ان يتم استردادها.

كما شهدت منطقة المرور اشتباكات متقطعة.

وتحاول ميليشيات الحوثي وقوات صالح استعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها خلال الأيام الماضية في تعز وخاصة في منطقة المرور.

وشن طيران التحالف الجمعة غارات على ميليشيات الحوثي وصالح في تعز، خاصة في مناطق المطار القديم، وجبل الوعش، والزنوج.

وكان 35 قتلوا وجرح 22 من مليشيا الحوثي وصالح في غارات لطيران التحالف والمواجهات مع المقاومة في مناطق متفرقة من تعز الجمعة. كما قتل 5 وجرح 18 من رجال المقاومة في مواجهات مع الحوثيين وقوات صالح في تعز .

وقتل ايضا مدنيان اثنان وجرح 13 إثر قصف مليشيا الحوثي و صالح على الأحياء السكنية بشكل عشوائي في تعز.

هذا وصدت المقاومة هجوما عنيفا للمليشيا على حي ثعبات ومنزل وحي القصر الجمهوري استخدمت فيه المليشيا أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة

وقصفت قوات الحوثي وصالح بالاسلحة الثقيلة ومنها صواريخ الكاتيوشا مواقع المقاومة وأحياء سكنية منها ثعبات والخير وكلابة والموشكي والعرضي وقلعة القاهرة وجبل صبر مما تسبب بخسائر في الأرواح والمنازل .

كما قصفت مليشيا الحوثي مبنى الهلال الأحمر بثعبات مما تسسب بإحراقه بالكامل واحتراق سيارتين إسعاف ومخازن اﻷدوية. واستهدفت مليشيا الحوثي وصالح بالقصف جامع الإيمان بقذائف الدبابة المتمركزة في منطقة الكسارة بالحرير .

وشنت طائرات التحالف يوم الجمعة غارات استهدفت مدرسة يستخدمها الحوثيون مقراً لهم، ومنازل قيادات في الجماعة بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي. وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف شن غارتين علي منطقة املح بمديرية الحشوه، استهدفت مدرسه يستخدمها الحوثيون مقراً لهم. كما استهدفت طيران التحالف منطقة القلعة في مركز مديريه رازح بغارتين. واستهدفت الغارتان منزل القيادي الحوثي يوسف جاسر، ومنزل شيخ موال للحوثي يدعي عبدلله قليلة، أسفرت عن مقتل شخصين وجرح آخرين.