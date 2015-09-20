تشكيل #في_القمة – طارق مصطفى لـ في الجول عن لاعب يتمنى غيابه من الأهلي

يتمنى طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق غياب لاعب واحد فقط عن مباراة القمة المقبلة التي سوف تجمع بين قطبي الكرة المصرية في كأس مصر.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في كأس مصر يوم الاثنين المقبل، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في هذه المرحلة من أقدم مسابقة في مصر منذ عام 2007.

وبسؤال لاعب الزمالك السابق عن توقعاته لتشكيل الأهلي، اختص طارق مصطفى خط وسط الفريق الأحمر بأمنية واحدة وهي غياب حسام عاشور عن المباراة.

وفسر مصطفى ذلك الأمر في تصريحاته لـFilGoal.com قائلا:"أي لاعب يشارك مع الأهلي إلا حسام عاشور فهو الوحيد الذي يدافع منهم".

وأكمل"عاشور هو اللاعب الوحيد في الأهلي الذي يقوم بمهمة قطع الكرات من المنافسين في وسط الملعب وهو سوف يقوم بذلك الدور بالطبع بشكل كبير خاصة في ظل غياب حسام غالي للإصابة".