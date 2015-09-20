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رسالة #في_القمة – طولان لـ في الجول إلى لاعب الزمالك ' الذي بدونه يفقد الفريق قوته '

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رسالة #في_القمة – طولان لـ في الجول إلى لاعب الزمالك ' الذي بدونه يفقد الفريق قوته ' رسالة #في_القمة – طولان لـ في الجول إلى لاعب الزمالك ' الذي بدونه يفقد الفريق قوته '

مباراة القمة على الأبواب.. الأهلي يواجه الزمالك لكن هذه المناسبة ستحسم لقب كأس وبالتالي فنجوم الفريقين السابقين يودون توجيه رسائل إلى اللاعبين الحاليين.

ويوجه حلمي طولان المدير الفني السابق للزمالك رسالة إلى معروف يوسف لاعب خط وسط الفريق الأبيض والذي شدد أن وجوده في الملعب يعطي الفرسان قوة كبيرة.

وقال طولان في رسالته عبر FilGoal.com لمعروف يوسف:"من الضروري أن تكون قريبا من مهاجمي الزمالك لأن ذلك يضيق من المساحات المتاحة لمدافعي الأهلي".

واكمل"بالإضافة إلى أن تأخرك في استلام الكرة يجعل الزمالك يفقد قوته وخطورته".

وأتم"نصيحتي لمعروف أن يكون داعما لمهاجمي الفريق دائما لأن وجوده في الملعب وفي تلك الأماكن يعطي الفريق قوة كبيرة".

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