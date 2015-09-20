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داعية سلفى: الأضحية يجب أن تكون من الأنعام ولا يجوز ذبح الطيور بالعيد

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داعية سلفى: الأضحية يجب أن تكون من الأنعام ولا يجوز ذبح الطيور بالعيد داعية سلفى: الأضحية يجب أن تكون من الأنعام ولا يجوز ذبح الطيور بالعيد
قال الشيخ زين العابدين كامل، الداعية السلفة، إنه لا تجوز الأضحية بالطيور والدجاج ونحو ذلك لأن من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهى الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ).

وأضاف كامل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن شرط المجزئ فى الأضحية أن يكون من الأنعام وهى الإبل والبقر والغنم سواء فى ذلك جميع أنواع الإبل وجميع أنواع البقر وجميع أنواع الغنم من الضأن والماعز وأنواعهما.

وتابع: "لأن الأضحية عبادة كالهدى فلا يشرع إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم".

جاء ذلك ردا على عدد من الدعاة قد أجازوا للفقراء إمكانية ذبح الطيور كأضحية بعيد الأضحى المبارك.


>- رئيس لجنة الفتوى الأسبق يؤيد جواز ذبح الفقراء للطيور كأضحية بالعيد

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