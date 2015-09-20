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"التجمع": ندعم القائمة المدنية الأقوى ضد "النور" للتصدى للتيار المتأسلم

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"التجمع": ندعم القائمة المدنية الأقوى ضد "النور" للتصدى للتيار المتأسلم "التجمع": ندعم القائمة المدنية الأقوى ضد "النور" للتصدى للتيار المتأسلم
أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن الحزب لم يحدد موقفه بعد تجاه مساندة أيا من القوائم ودعمها فى المحافظات، موضحا أن الحزب ينتوى تأييد القائمة المدنية الأكثر فرصة فى وجه "النور" بأى من القطاعات الأربعة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الحزب هدفه الرئيسى فى ذلك هو عدم إيجاد أى فرصة لفوز التيار المتأسلم من حزب النور، مشيرا أن الاتجاه فى الحزب لدعم "فى حب " باعتبارها القائمة الأقوى فى الصراع أمام "النور" أمام عدد من القطاعات.

ولفت إلى أن الحزب سيحدد موقفه النهائى بعد تحديد الخريطة الانتخابية وانتهاء فترة الطعون وإعلان النتائج الرسمية وبداية الدعاية الانتخابية.


>- التجمع:29 مرشحًا قدموا أوراقهم للجنة الانتخابات وندرس دعم أحزاب أخرى

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