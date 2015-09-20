لمريض الكبد فى العيد..تجنب البوفتيك والكفتة وتناول اللحوم المسلوقة أو المشوية

أكد الدكتور رضا الوكيل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى والإقبال على اللحوم بكافة أنواعها أن الشخص متوسط الوزن 80 كيلو يحتاج 80 جراما سواء بروتين حيوانى أو نباتى.

وأوضح أن الشخص العادى يجب ألا يكثر من اللحوم حتى لا تكون عبئا على الكبد دون استفادة حقيقة من الجسم وعدم تناول اللحوم المحتوية على كمية كبيرة من الدهون لأن أى زيادة فى الدهون تسبب فى زيادة الوزن مع زيادة العبء على القلب والجهاز الدورى وزيادة نسبة الدهون الثلاثية والإصابة بتشحم الكبد.

وقال ننصح بأن تكون اللحوم مشوية بدرجة متوسطة حتى لا تزداد طبقة الكربون فيها بدرجة شديدة كما ننصح بالإقلال من استخدام القلى والتحمير والإقلال من تناول الكفتة والبوفتيك لأنها تسبب عسر هضم وننصح مريض الكلى بعدم تناول كميات كبيرة من اللحوم حتى لا تسبب اختلال فى وظائف الكلى لديه.

أما مريض الكبد المصاب بتليف الكبد المتكافئ "وظائف الكبد متكافئة" فننصحه بتناول كمية قليلة من اللحوم وعدم الإكثار من اللحوم المجهزة بطريقة معقدة مثل المسبكات أو اللحوم المحمرة وننصح باللحوم المسلوقة لأنها أبسطها وأسهلها هضما أو مشوية بدرجة شوى متوسطة.

وقال إما مريض الكبد والذى يعانى من نوبات الغيبوبة الكبدية فننصح بالإقلال من اللحوم والبروتين عموما على ألا يزيد عن 50 جراما من اللحوم الحمراء.