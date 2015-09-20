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الأسماك الدهنية تزيد فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب

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الأسماك الدهنية تزيد فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب الأسماك الدهنية تزيد فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الأسماك الدهنية قد يكون أحد السبل لتحسين معدل الاستجابة بين مرضى الاكتئاب الذين لا يجدون جدوى لتناول الأدوية المضادة للاكتئاب.

ووفقاً لموقع “Medical News Today”، أوضح الباحثون أن نصف المرضى الذين يعانون من الاكتئاب لا يستجيبون للعلاج الذى يحفز هرمون السيروتونين فى المخ.

وأشارت دراسة سابقة إلى أن السبب الأساسى لضعف فعالية مضادات الاكتئاب يرجع لعوامل وراثية، حيث إن 42% من الحالات لا تستجيب لمضادات الاكتئاب.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون 70 شخصا لديهم اكتئاب مزمن، ووجدوا أن المشاركين الذين تناولوا كمية قليلة من الأسماك الدهنية، كانت لديهم استجابة كبيرة لمضادات الاكتئاب قد تصل إلى الضعف، فى حين أن المشاركين الذين تناولوا الأسماك بكثرة ويضيفونها ضمن النظام الغذائى، إزدادت لديهم فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب.

وأضاف الباحثون أن الأسماك الدهنية تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى لها القدرة فى زيادة فعالية مضادات الاكتئاب، وتشمل سمك التونة والماكريل، والمحار والسلمون.

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مصر 365