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رئيس الدائرة العربية ببرلمان ليبيا يصف قرارات وزير خارجية بلاده بالباطلة

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رئيس الدائرة العربية ببرلمان ليبيا يصف قرارات وزير خارجية بلاده بالباطلة رئيس الدائرة العربية ببرلمان ليبيا يصف قرارات وزير خارجية بلاده بالباطلة
أكد عضو لجنة الخارجية ورئيس الدائرة العربية بمجلس النواب الليبى، مناهضته لكل القرارات الصادرة من وكيل وزارة الخارجية حسن الصغير، بشأن إيقاف السفير محمد صالح الدرسى القائم بإعمال السفارة الليبية فى القاهرة، ووصف القرار بالباطل، إذ جاء بناء على ضغوط من قبل بعض الأشخاص المتضاربة مصالحهم مع السفير المكلف.

وأضاف العريبى فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن هذا الإيقاف يتنافى مع القرارات السيادية التى أصدرها "مجلس النواب الليبى" السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبى خارجيا وداخليا، وهى من كلفت السفير محمد صالح الدرسى سفير وقائم بالإعمال لدى جمهورية العربية، وهذا ما تم تأكيده مجددا من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من خلال مراسلاته الجديدة بشان التأكيد على قرار تعيين الدرسى سفير وقائم بالإعمال فى القاهرة.

وحذر عضو لجنة الخارجية ورئيس الدائرة العربية بمجلس النواب الليبى كل المتلاعبين بوزارة الخارجية من الانخراط وراء تلك الضغوطات التى تعمل ضد الدولة الليبية وشعبها، مطالبا كافة الجهات احترام وتنفيذ قرار مجلس النواب ووزير الخارجية محمد الدايرى بشأن السفير صالح الدرسى.

واعتبر رئيس الدائرة العربية بمجلس النواب الليبى كل قرارات وكيل وزارة الخارجية حسن الصغير ملغاة.

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مصر 365

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