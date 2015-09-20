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رئيس الحكومة الليبية يعزى محمد بن راشد آل مكتوم فى وفاة نجله

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رئيس الحكومة الليبية يعزى محمد بن راشد آل مكتوم فى وفاة نجله رئيس الحكومة الليبية يعزى محمد بن راشد آل مكتوم فى وفاة نجله
وجه رئيس الليبية المؤقتة عبد الله الثنى رسالة تعزية إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم فى وفاة نجله الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم، الذى وافته المنية فجر السبت، عن عمر ناهز 34 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية .

كان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى، قد قدم التعازى فى وقت سابق اليوم، إلى رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد فى وفاة نجله .

يذكر أن ديوان حاكم دبى قد أعلن الحداد فى الإمارة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم السبت، وتنكيس الأعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية .
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