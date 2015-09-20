إصابة مواطنين بالاختناق إثر ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة بحريق الموسكى

ارتفعت ألسنة اللهب والأدخنة الكثيفة نتيجة لحريق مجموعة من المحلات بحارة اليهود بالموسكى، مما أدى إلى انعدام الرؤية بالمنطقة، وحدوث حالات اختناق بين المواطنين، وقام رجال الإسعاف بإجراء الفحوصات عليهم.

وكان اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية للمدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمجموعة محلات بالموسكى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، ويقوم رجال الدفاع المدنى بمحاولة السيطرة على الحريق.

- الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماد حريق هائل بمجموعة محلات بحارة اليهود بالموسكى