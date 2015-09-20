أخبار عاجلة

سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إصابة مواطنين بالاختناق إثر ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة بحريق الموسكى

Google+ Print
إصابة مواطنين بالاختناق إثر ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة بحريق الموسكى إصابة مواطنين بالاختناق إثر ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة بحريق الموسكى
ارتفعت ألسنة اللهب والأدخنة الكثيفة نتيجة لحريق مجموعة من المحلات بحارة اليهود بالموسكى، مما أدى إلى انعدام الرؤية بالمنطقة، وحدوث حالات اختناق بين المواطنين، وقام رجال الإسعاف بإجراء الفحوصات عليهم.

وكان اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية للمدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمجموعة محلات بالموسكى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، ويقوم رجال الدفاع المدنى بمحاولة السيطرة على الحريق.

- الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماد حريق هائل بمجموعة محلات بحارة اليهود بالموسكى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365