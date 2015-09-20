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إخلاء العقارات والمحلات المجاورة لحريق محلات "الموسكى" من السكان

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إخلاء العقارات والمحلات المجاورة لحريق محلات "الموسكى" من السكان إخلاء العقارات والمحلات المجاورة لحريق محلات "الموسكى" من السكان
قام رجال الدفاع المدنى بالقاهرة بإخلاء العقارات السكنية والمحلات المجاورة لحريق محلات العتبة من السكان والباعة، تحسبًا لامتداد ألسنة النيران لمناطق أخرى وقام رجال الإطفاء بعمل توصيلات بخراطيم المياه لإخماد الحريق، كما تم نقل خزان استراتيجى للعمل على مساعدة رجال الإطفاء فى إخماد النيران المشتعلة .

وتسبب ضيق الحارات والممرات بالأماكن المجاورة لحريق محلات الموسكى فى تأخر وصول آليات الدفاع المدنى للمنطقة، وكذلك زادت من صعوبة العمل فى المكان نظرًا لضيقه.

وكان اللواء جمال حلاوة مدير الحماية للمدنية بالقاهرة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمجموعة محلات بالعتبة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، ويقوم رجال الدفاع المدنى بمحاولة السيطرة على الحريق.


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