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وزير البترول: حجم توزيع البنزين وصل إلى 30 مليون لتر يوميًا

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وزير البترول: حجم توزيع البنزين وصل إلى 30 مليون لتر يوميًا وزير البترول: حجم توزيع البنزين وصل إلى 30 مليون لتر يوميًا
قال طارق الملا وزير البترول الجديد، إن مسألة أزمة البنزين فى الأيام الماضية كانت افتعالية، وليس هناك أزمة، ولكن هناك بعض المناطق مختنقة من البنزين بسبب الزحام على محطات الوقود، مضيفًا أن منظومة الاستيراد الخارجية منتظمة لاستيراد البنزين، مشيرًا إلى أن التعيين بالوزارة سيكون للأفضل فى الكفاءة ولا يوجد مكان للوساطة والمحسوبية.

وأضاف وزير البترول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامجه "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم2"، أن نسبة توزيع البنزين زادت إلى 30%، ووصلت إلى 22 ونص ألف طن بنزين أى تتجاوز 30 مليون لتر بنزين فى اليوم، مؤكدًا أن محطات البنزين الآن تسير بنمط طبيعى، مضيفًا أن هناك خطة محكمة بالتنسيق مع شركات التوزيع لتأمين الطرق السريعة، ومدها بالبنزين الكافى لعدم وجود أزمة بسبب الأجازات والمصايف فى هذا الوقت الحالى.

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مصر 365