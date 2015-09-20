باسم يوسف ويسرى فودة ينضمان للساخرين من وزير التعليم بسبب أخطاء "فيس بوك"

انضم الإعلاميان باسم يوسف ويسرى فودة لحملة السخرية التى نالت من الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم الجديد، بعدما بدأ مرتادو الموقع فى تداول تدوينات له بها أخطاء إملائية، وأخرى تعبر عن آرائه السياسية.

ومن جانبه، شارك الإعلامى باسم يوسف، بتغريدة فى هاشتاج "طويط كأنك وذير" على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً:"زهب المعذ وصيفه" فى إشارة ساخرة للأخطاء الإملائية لوزير التعليم الجديد.

فيما وجه الإعلامى يسرى فودة رسالة لباسم يوسف، ساخرا بنفس الطريقة على وزير التعليم الجديد، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "عذيذى باسم يوسف، "البرنامج" شغّال لوحده مش محتاجينك خلاص".