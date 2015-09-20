سياسيون مصريون يقدمون العزاء

عبّر مصريون عن خالص تعازيهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة نجله الشيخ راشد. ونعى سياسيون مصريون المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد، معربين عن خالص المواساة والعزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

وأعرب نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المستشار يحيى قدري عن خالص حزنه الشديد على فقيد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ راشد بن محمد بن راشد، قائلاً: «نتقدم بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما نتقدم بخالص العزاء للشعب الإماراتي»، موضحاً أن الشعب المصري كله يشعر بالأسى للمصاب الجلل برحيل الفقيد.

ومن جانبه قال رئيس حزب الكرامة المهندس محمد سامي «إن الشعوب العربية كاملة تتقدم بخالص العزاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أعطى للحكم معنًا جديدًا»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يدعو بالرحمة للفقيد وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدًا مدى حب واعتزاز المصريين لدولة الإمارات وقادتها.

وبدوره قال البرلماني السابق الدكتور محمد أبو حامد «إن الشعب الإماراتي ساند شقيقه المصري وأوضح المعنى الحقيقي للتضامن العربي، لهذا يقف اليوم الشعب المصري بكامل طبقاته ومواطنيه مقدماً العزاء في فقدان ابن الإمارات الشاب الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعوات المصريين تكون في ميزان حسناته وميزان حسنات والده».