مآثر وإنجازات فقيد الوطن تتصدر صحفاً عربية وعالمية

تناولت معظم مواقع الصحف العربية والعالمية يوم أمس، خبر وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، منذ الإعلان الرسمي عن الخبر صباحاً، تلتها مواقع التواصل الاجتماعي كافة في العالم.

وفي جولة لـ «البيان» على مختلف تلك المواقع رصدت العديد من الأخبار التي تناقلتها، حيث كتبت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية «وفاة نجل نائب رئيس الإمارات إثر نوبة قلبية، نقلتها عن وكالة الأنباء الإماراتية، متناولة تفاصيل إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في الدولة.

تفاصيل

ونشرت صحيفة الحياة على موقعها الخبر معنونة «وفاة راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم إثر نوبة قلبية»، مرفقة نعي ديوان صاحب السمو حاكم دبي، كذلك كتبت صحيفة الوطن الكويتية «دبي تعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام لوفاة راشد بن محمد آل مكتوم»، إضافة إلى موضوع خاص للتعريف بالمغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعنوان «من هو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم»، ذكرت فيه تفاصيل شخصية عن حياته وتعليمه وأعماله التجارية ومشاركاته الرياضية والجوائز العديدة التي حصل عليها في ذلك المجال.

ونقلت صحيفة الرياض تفاصيل التشييع تحت عنوان «حكام الإمارات يؤدون صلاة الجنازة على الفقيد الشيخ راشد بن محمد، مرفقة صوراً عدة مؤثرة من مراسم التشييع.

تناول

«السفير» اللبنانية كتبت «وفاة ابن حاكم دبي» مرفقة تفاصيل الحداد وموعد ومكان الصلاة على المغفور له، مشيرة إلى جوانب من مسيرة حياته الرياضية، فيما نشرت الأهرام المصرية : «وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم إثر نوبة قلبية» متناولة نص النعي الذي صدر عن ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والتفاصيل عن حياة الراحل.

كما نشرت صحيفة الرأي الأردنية الخبر بعنوان : «الإمارات تعلن الحداد 3 أيام وتشيع فقيدها اليوم»، كذلك نشرت صحيفة القبس الكويتية بالصور تشييع جثمان الفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد، ذكرت فيه : في موكب جنائزي مهيب تم مساء «اليوم» تشييع جثمان الفقيد الشاب الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى في مقبرة أم هرير في منطقة الفهيدي في بر دبي، بالإضافة إلى تفاصيل التشييع والمشاركين وصور متفرقة عن الحدث الأليم.